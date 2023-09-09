Первый заместитель Приволжского транспортного прокурора проведет прием в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

13 сентября первый заместитель Приволжского транспортного прокурора Сергей Сидоров встретится с жителями Татарстана в Казани.

Прием состоится с 11 до 12 часов в приемной президента России в Татарстане по адресу ул. Кремлевская, д. 12/20.

Он будет посвящен вопросам функционирования воздушного, внутреннего водного и железнодорожного транспорта и перемещения товаров через границу Евразийского экономического союза. Помимо этого, граждане смогут задать вопросы, касающиеся проведения доследственных проверок и расследования уголовных дел.

Напомним, 5 сентября Татарская транспортная прокуратура организовала проверку после посадки на мель баржи вблизи села Кирельское в Татарстане. По предварительным данным, инцидент произошел около 23 часов 4 сентября. Буксируемая теплоходом Н-3291 «Валентин Троегубов» баржа №1787У, груженная поваренной солью, села на мель на 1396 км Волги.

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Галия Гарифуллина