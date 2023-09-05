В Татарстане организовали проверку после посадки баржи на мель вблизи села Кирельское

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Татарская транспортная прокуратура организовала проверку после посадки на мель баржи вблизи села Кирельское в Татарстане, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.



По предварительным данным, инцидент произошел около 23 часов 4 сентября. Буксируемая теплоходом Н-3291 «Валентин Троегубов» баржа №1787У, загруженная поваренной солью, села на мель на 1396 км реки Волга. Посадка произошла в 100 метрах за левой кромкой судового хода и не мешает движению судов.

— Разлива нефтепродуктов нет. Организованы работы по снятию судна с мели. К месту посадки направлен теплоход ОТ-2037. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, — указали в ведомстве.

В мае в Нижегородской области в городе Городце село на мель судно «Илья Муромец». На судне находились 113 пассажиров и 42 члена экипажа. Угрозы жизни и здоровью пассажиров судна не было.



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Маргарита Головатенко