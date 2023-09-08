Руководство больницы в Татарстане обвинили в «отщеплении» зарплат сотрудников на 2,1 млн рублей

Руководство и главного бухгалтера больницы в Муслюмовском районе Татарстана обвинили в превышении должностных полномочий — следствие считает, что они забирали часть зарплат 25 сотрудников. Всего с 2017 по 2021 год таким образом они получили 2,1 млн рублей, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



В «отщеплении» зарплат обвинили замглавврача по экономическим вопросам, бывшего и. о. главного врача больницы и главбуха. Они забирали деньги под надуманными предлогами как совместно, так и раздельно.

— Противоправные действия были выявлены в ходе грамотно спланированных следственных действий, проверочных и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками Муслюмовской районной прокуратуры и подразделений ЭБиПК ОМВД России по Муслюмовскому району, — отметили в СК.

Двух обвиняемых временно отстранили от исполнения должностных обязанностей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Маргарита Головатенко