Политолог Алексей Макаркин: «Пока зависимости от Китая у России нет, но…»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Резкого потепления отношений между Россией и Китаем я особо не вижу. Они всегда были хорошими, сейчас виден контраст на фоне разрыва с Западом: если раньше была диверсификация, то теперь западное направление внешней политики не актуально, — сказал политолог, заместитель генерального директора Центра политических технологий, профессор ВШЭ Алексей Макаркин «Реальному времени», комментируя первый Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», который прямо сейчас проходит в Казани.

По его мнению, антироссийские санкции стимулируют искать новые рынки сбыта. Но Китай сейчас находится в более выгодной позиции для того, чтобы диктовать «условия дружбы».

— Китайские производители автомобилей импортозамещают западные. Сотрудничество китайского и российского автопрома становится практически безальтернативным, — отмечает Макаркин.

Политолог подчеркивает, что Китай — наш партнер, но не политический союзник.



— У Китая нет союзников вообще, это его политика. Он партнер России по целому ряду организаций: БРИКС (межгосударственное объединение, союз пяти государств — Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, — прим. ред.), ШОС (Шанхайская организация сотрудничества, — прим. ред.). Но БРИКС не очень влияет на торговлю, это скорее символическая организация. Там учрежден банк, но работает он пока довольно слабо. ШОС тоже скорее политическая организация, где снимается возможная конкуренция между Россией и Китаем в Центральной Азии. Так, в июле на саммите ШОС президент Казахстана прямо сказал, что под эгидой ШОС за 20 лет не было реализовано ни одного крупного экономического проекта. Институтов для реализации проектов — банка, фонда — пока нет. В БРИКС есть пакет одобренных проектов, но до реализации большое расстояние. Банк только раскручивается, — отметил политолог.

Макаркин напомнил, что у России и Китая есть целый ряд поводов «дружить против»: «Например, с тем чтобы не пускать Запад в Центральную Азию, насколько это возможно. Китаю выгодно, чтобы Россия оставалась крупным игроком на международной арене, потому что это ослабляет позицию Запада».

— У России традиционно отношение к Китаю было противоречивым: с одной стороны, это возможности, партнерство, совместное участие в международных организациях, с другой — опасение, что Россия может оказаться в слишком большой зависимости. Сейчас опасения менее актуальны, так как у нас баланс между Западом и Востоком исчез, у России просто отсутствуют альтернативы. Сближение с Китаем становится безальтернативным, — говорит политолог.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По его мнению, пока зависимости от Китая у России нет, но в перспективе она может появиться:

— Если мы зайдем слишком далеко — например, если тот же российский автопром будет замкнут на Китае. Если раньше можно было маневрировать между автокомпаниями разных стран, у потребителя был выбор, то сейчас из-за санкционного давления, сотрудничества, такие как у АвтоВАЗа, у нас может появиться зависимость. Автомобильных альтернатив не видно. Зависимость может быть и в других конкретных отраслях.

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Галия Гарифуллина