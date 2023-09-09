Почти треть жителей России предпочитает смотреть фильмы на пиратских сервисах

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Более 28% россиян предпочитают не оплачивать просмотр фильмов в онлайн-кинотеатрах. Вместо этого зрители пользуются пиратскими сервисами, сообщает «Афанасий-бизнес».

Не хотят оплачивать просмотр фильма на большом экране 23% россиян, в онлайн-кинотеатре — более 28%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напротив, посещают кинотеатры 29% респондентов, почти четверть (24%) покупают подписки в онлайн-сервисах.

Всего на лицензированные онлайн-сервисы подписаны 72% россиян. При этом половина из них не считает это удобным, так как интересующие их новинки выходят на разных площадках, а оплачивать доступ к нескольким слишком накладно.

Напомним, за год в Казани средняя цена билета в кино выросла в 1,4 раза. В целом в Татарстане средняя стоимость билета в кино увеличилась за год почти на четверть — на 22%.

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Галия Гарифуллина