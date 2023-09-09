Сегодня в Казани до +21 градуса и небольшой дождь

В Казани в субботу, 9 сентября, будет облачно с прояснениями и небольшой дождь, сообщили в Гидрометцентре по Татарстану.

Днем в столице Татарстана воздух прогреется до +19—21 градуса. Ветер северо-восточный 7—12 м/с, местами порывами до 18 м/с.

В целом по республике прогнозируется от +17 до +22°С.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели, 11 и 12 сентября, сохранится циклонический характер погоды. Также местами прогнозируются небольшие дожди и северный ветер. В этот период температурный фон составит ночью +6... +11° и +14... +19° днем.

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Максим Кокунин