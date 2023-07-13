В Татарстане утвердили соглашение об установлении границ с Кировской областью

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Татарстан утвердил соглашение об установлении местоположения границы с Кировской областью, постановление принято сегодня на заседании Госсовета республики.



Документ предварительно рассматривали на заседании Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, он встретил поддержку членов профильного комитета.

Татарстан граничит с Кировской областью по северной части территории. Общая протяженность границы — 228 километров. На ней расположены Балтасинский и Кукморский районы Татарстана. Устанавливать границы начали в 2020 году.

— За весь период неоднократно проводились встречи с коллегами с Кировской областью, проведены совместные выезды на установление узловых точек границ Республики Татарстан и Кировской областью с Удмуртской республикой и Республикой Марий Эл. На сегодня вся линия границы согласована по исторически сложившейся конфигурации, — сказал министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин.

В скором времени границу внесут в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) постановлением парламента и Министерством земельных и имущественных отношений республики.

Раис Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Кировской области Александр Соколов 2 июля 2023 года подписали соглашение об установлении местоположения границы между двумя регионами и утвердили план мероприятий на 2023—2027 годы. Соколов отмечал, что регионы планируют усилить «партнерские и дружеские связи практически по всем направлениям».



В июле в ЕГРН внесли сведения о границе между Татарстаном и Чувашией. Ее общая протяженность составила 554,62 километра. В марте в ЕГРН внесли границу Татарстана с Ульяновской областью. Ее протяженность — 380,9 километра. Также до конца года должны официально установить границу с Удмуртией.

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Маргарита Головатенко