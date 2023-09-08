Сбер и «Самокат» доставят дебетовые карты в Казани от 15 минут

Если клиенту банка, находящемуся в Казани, срочно понадобилась новая пластиковая карта, то достаточно зайти в приложение Сбербанк Онлайн, перейти к оформлению дебетовой СберКарты, выбрать опцию «Доставка от 15 минут» и указать нужный адрес.

Клиент получит дебетовую СберКарту в моментальном формате в срок от 15 минут с помощью онлайн-ретейлера «Самокат».

Опция быстрой доставки дебетовой СберКарты пока доступна только клиентам банка со смартфонами на ОС Android с версией приложения Сбербанк Онлайн не ниже 14.16.

Игорь Ковалев, директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка:

«Мы живем в мире постоянно растущих скоростей: сегодня люди уже привыкли получать продукты и сервисы за несколько минут. Одно из преимуществ «Самоката», нашего партнера, — быстрая доставка товаров от 15 минут. Пока экспресс-доставка дебетовой СберКарты действует в пилотном режиме».

Для получения карты не требуется паспорт: клиент забирает ее у курьера-партнера как обычный заказ. Активация займет пару минут, после чего карта отобразится в приложении банка и будет готова к использованию как онлайн, так и офлайн.(16+)

Реклама. ПАО «Сбербанк»