В УФАС подтвердили недостоверность диплома главврача казанской клиники Spina

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Главный врач казанской клиники Spina подделал дипломы об образовании по профилям «Лечебное дело» и «Мануальная терапия. К такому выводу пришли в Управлении ФАС России по Татарстану.

— Проведенное ведомством расследование показало, что врач не обучался в Казанском государственном медицинском университете, дипломы которого размещались в открытом доступе в качестве подтверждения наличия у специалиста профильного образования. Данные о квалификации врача как мануального терапевта, кинезиолога и реабилитолога продолжали публиковаться и после предостережения регионального Росздравнадзора о недопустимости нарушения закона об охране здоровья, — рассказали в пресс-службе.

В отношении руководства клиники рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности за непредоставление информации, запрошенной Татарстанским УФАС России в рамках рассмотрения поступившего обращения. Сумма штрафа может составить от 100 до 300 тысяч рублей.

realnoevremya.ru (архив)

Информация о недостоверности размещаемых клиникой сведений также направлена в татарстанскую прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.

Информация о поддельном диплом врача появилась в начале июня. Тогда сеть клиник предупредили о недопустимости нарушений обязательных требований федерального закона об охране здоровья, но прежнюю информацию о сотрудниках продолжали размещать в открытом доступе.



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Айрат Назипов