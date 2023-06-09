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Главврача клиники Spina в Казани заподозрили в подделке медицинских документов

14:52, 09.06.2023 1
Главврача клиники Spina в Казани заподозрили в подделке медицинских документов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Главного врача казанской клиники Spina подозревают в подделке медицинских документов — в Управлении ФАС России по Татарстану поступило обращение, в котором излагались сомнения в подлинности дипломов о наличии у специалиста медицинского образования по профилю «Лечебное дело» и «Мануальная терапия».

По данным архива Казанского государственного медицинского университета, дипломы профильного образования врачу по указанным специальностям не выдавались.

В связи с наличием в информационных материалах клиники недостоверных сведений о профессиональной подготовке специалистов, оказывающих медпомощь, региональный Росздравнадзор выдал организации предостережение. Сеть клиник предупредили о недопустимости нарушений обязательных требований федерального закона об охране здоровья, но прежняя информация о сотрудниках продолжает размещаться в открытом доступе.

Татарстанское УФАС рассмотрит изложенные в обращении факты как вводящие клиентов в заблуждение о предоставляемых медицинских услугах (на предмет наличия в них признаков недостоверной рекламы).

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Маргарита Головатенко
БизнесУслугиОбществоМедицинаВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:01
    всегда к мануальщикам относилась настороженно
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