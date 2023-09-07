Сборная России по футболу сыграла вничью с Египтом

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сборная России по футболу и олимпийская сборная Египта до 23 лет не смогли выявить победителя в товарищеском матче. Игра закончилась со счетом 1:1.

Первый мяч был забит на 7-й минуте встречи. Отличился футболист сборной Египта Билал Мажар. Отыграться подопечным Валерия Карпина удалось сразу после перерыва. «Гол из раздевалки» забил Степан Оганесян. Больше зрителей голов не увидели.

В следующем матче команды снова встретятся на стадионе «Суэц». Игра состоится 11 сентября в 19.00.

В составе сборной России впервые дебютировал футболист казанского «Рубина» Даниил Кузнецов. Игрок отыграл целый тайм, но не отметился результативными действиями.

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Айрат Назипов