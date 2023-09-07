Игрок «Рубина» попал в стартовый состав сборной России на матч с Египтом

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Стал известен стартовый состав сборной России на товарищескую игру против олимпийской сборной Египта до 23 лет. На поле с первых минут выйдет вингер казанского «Рубина» Даниил Кузнецов.

Для Кузнецова это дебютный матч в составе национальной команды. Он будет выступать под 50-м номером.

Стартовый состав сборной России: Агкацев, Александров, Васильев, Гладышев, Лангович, Литвинов, Мусаев, Хлусевич, Коваленко, Кузнецов, Прохин.

Матч пройдет на стадионе «Суэц» в Египте. Игра начнется в 19.00.

Даниил Кузнецов перешел в казанский «Рубин» в феврале прошлого года. Контракт с ним рассчитан на 5 лет. До этого выступал за «Зенит». Принял участие в матче Лиги чемпионов против «Ювентуса».

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Айрат Назипов