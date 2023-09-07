В Татарстане начнут производить подшипники

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Набережных Челнах планируют запустить производство подшипников. Первая линия начнет работать в 2024 году. Ее запустят для нужд КАМАЗа, сообщает пресс-служба Минпромторга.

— Сейчас мы на стадии закупки станков и оборудования для нашего завода. Китайские партнеры готовы с нами делиться информацией, технологиями. Сотрудничество очень дружеское. Общий объем инвестиций в проект на начальном этапе — без постройки завода — составит 1,5 миллиарда рублей, — рассказал директор группы компаний «Далини» Руслан Нигматулин.

Планируется, что на первом этапе компания откроет сборочное производство из зарубежных комплектующих, затем уровень локализации планируется довести до 100%. «Далини» решила запустить собственное производство подшипников в Татарстане после введения западных санкций.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, КАМАЗ собирается представить водородный электробус на новой компонентной базе из России и дружественных стран в следующем году. Пока идет процесс формирования новой компонентной базы.

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Айрат Назипов