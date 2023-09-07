Общероссийский крестный ход прибудет в Казань 10 октября

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Общероссийский крестный ход в честь 600-летия явления Годеновского Креста прибудет в Казань 10 октября. Об этом сообщает пресс-служба Казанской епархии.

Крестоходцы пронесут освященную копию годеновской святыни через 27 городов России и Белоруссии с севера на юг (по маршруту Мурманск — Севастополь) и с запада на восток (по маршруту Брест — Владивосток). Крестный ход завершится 4 ноября 2023 года.

— По ходу следования крестного хода организаторы планируют проводить совместно с епархиями и администрацией регионов мероприятия, направленные на укрепление в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей, культурно-просветительские мероприятия: встречи с известными миссионерами и деятелями культуры, показы художественных и документальных фильмов православной тематики, — рассказали в пресс-службе.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

21 июля в центре Казани состоялся крестный ход. Участие в нем приняли верующие со всей республики и духовенство во главе с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом.

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Айрат Назипов