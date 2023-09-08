British American Tobacco оставит в России торговые марки после продажи бизнеса

Торговые марки British American Tobacco (BAT), которые сейчас используются в России, останутся в собственности отечественного предприятия после продажи бизнеса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в российской структуре BAT.

Вчера группа компаний BAT сообщила о заключении соглашения по продаже российского и белорусского бизнесов. Покупателем выступил консорциум, возглавляемый членами руководства компании «БАТ Россия», который будет полностью владеть обоими подразделениями.

— Все торговые марки, используемые сейчас, останутся в собственности российского бизнеса. Таким образом, потребители будут продолжать получать привычные им продукты высокого качества под знакомыми брендами, — заявили в организации.

Также в компании рассказали, что на протяжении всего процесса передачи основными приоритетами нового собственника являются непрерывность бизнес-процессов, обеспечение занятости всех сотрудников и выполнение инвестиционного плана.

В прошлом месяце сообщалось, что Минздрав России поддержал инициативу Минфина увеличить акцизы на табачную продукцию дороже 200 рублей. Вместе с этим в конце июля президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы за производство и оборот табачной продукции без лицензии.



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Максим Кокунин