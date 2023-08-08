Минздрав России поддержал увеличение акцизов на сигареты и папиросы дороже 200 рублей

Минздрав России поддержал инициативу Минфина увеличить акцизы на табачную продукцию дороже 200 рублей, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов «Ведомостям».

— Минздравом поддержан предложенный Минфином подход, согласно которому предполагается внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части увеличения акцизов на сигареты и папиросы, стоимость одной пачки которых превышает 200 рублей, и повышения ставки акцизов на сигары на 30%, — сказал он.

Помощник министра обратил внимание, что меры по увеличению акцизов на табачную продукцию и рост цен на нее приводят к снижению потребления табака населением. Кузнецов также подчеркнул, что при этом растут и поступления в бюджет, а полученные средства планируется направлять на борьбу с гепатитом С.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы за производство и оборот табачной продукции без лицензии.



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Илина Хакимова