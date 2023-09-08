Минцифры России прекратит лицензирование пейджинговой связи

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Минцифры России предложило прекратить лицензирование услуг пейджинговой связи в стране, сообщает «РИА Новости».

— Технология персонального радиовызова (пейджинга) является устаревшей и в настоящее время на территории Российской Федерации полностью замещена технологией подвижной радиотелефонной связи,— говорится в пояснительной записке к соответствующему проекту постановления.

В ведомстве отметили, что в июне истекла последняя лицензия, выданная на пейджинговую связь.

realnoevremya.ru (архив)

В конце прошлого месяца глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин рассказал, что в республике планируют начать производить базовые станции сотовой связи.

Министр рассказал, что для запуска производства в регионе есть все предпосылки. Речь идет о научной базе КНИТУ-КАИ, подразделениях «Концерна Радиоэлектронные технологии» и «Ростеха», которые сделали прототип 4G-станции.

При этом производить станции начнут не раньше 2025 года. К тому же сроки могут быть сдвинуты, уточнял Айрат Хайруллин. Он говорил, что для успеха необходимо гарантировать спрос со стороны операторов.

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Максим Кокунин