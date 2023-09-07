Особый процент по вкладу в Банке Казани — ставка до 9,75% годовых

В Банке Казани обновление — новый вклад «Особый процент» со ставкой до 9,75% годовых. Максимальная ставка действует при открытии вклада на 181 день и сумму от 50 тысяч рублей.

Для клиентов, которые не открывали вклад в Банке Казани в течение трех последних месяцев, действует надбавка в 0,25% при открытии вклада в офисах банка. Пользователям мобильного приложения также полагается дополнительная надбавка, узнайте подробности на сайте (ссылка на страницу вклада).

Оформите вклад «Особый процент» до 31 декабря 2023 года в офисах или мобильном приложении Банка Казани. Минимальная сумма вклада — от 50 тысяч рублей. Открыть вклад можно на срок от трех месяцев до двух лет.

По всем вопросам обращайтесь в телеграм-чат или чат мобильного приложения. Актуальные новости читайте в телеграм-канале @bankofkazan_news. Подробные условия по вкладу доступны по ссылке.

Лицензия Банка России № 708 от 27.05.2016 г.

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