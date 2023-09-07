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В Казани снесут самовольно установленные торговые объекты

09:59, 07.09.2023
В Казани снесут самовольно установленные торговые объекты
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани утвердили новые списки самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу и перемещению.

В список попали торговые объекты по адресам:

  • ул. Фучика, вблизи дома №49;
  • ул. Фучика, вблизи дома №34;
  • пр. Победы, вблизи дома №21;
  • ул. Р. Зорге, вблизи дома №39а;
  • ул. Саид-Галеева, вблизи дома №4;

В перечне значатся два торговых автофургона:

  • ул. Р. Зорге, вблизи дома №66;
  • ул. Баумана, з/у кад. №16:50:000000:5343.

В Казани утвердили новые списки самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу и перемещению. В список вошли девять объектов.

Для строительства объектов систем водоотведения местного значения (инженерные сети ЛОС) изымут два земельных участка на улице Хади Такташа с кадастровыми номерами 16:50:011416:369 и 16:50:011416:370. Площадь обоих участков — 552 кв. м.

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Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговляОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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