В Казани снесут самовольно установленные торговые объекты
В Казани утвердили новые списки самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу и перемещению.
В список попали торговые объекты по адресам:
- ул. Фучика, вблизи дома №49;
- ул. Фучика, вблизи дома №34;
- пр. Победы, вблизи дома №21;
- ул. Р. Зорге, вблизи дома №39а;
- ул. Саид-Галеева, вблизи дома №4;
В перечне значатся два торговых автофургона:
- ул. Р. Зорге, вблизи дома №66;
- ул. Баумана, з/у кад. №16:50:000000:5343.
В Казани утвердили новые списки самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу и перемещению. В список вошли девять объектов.
Для строительства объектов систем водоотведения местного значения (инженерные сети ЛОС) изымут два земельных участка на улице Хади Такташа с кадастровыми номерами 16:50:011416:369 и 16:50:011416:370. Площадь обоих участков — 552 кв. м.
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