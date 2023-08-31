В Казани снесут самовольно установленные гаражи и торговые объекты

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани утвердили новые списки самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу и перемещению. В перечень попали торговые точки,

По распоряжению заместителя руководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова снести должны девять торговых объектов по следующим адресам:



ул. Дементьева, вблизи дома №7б;

ул. Арсланова, вблизи дома №8;

ул. Декабристов, вблизи дома №133;

ул. Урицкого, вблизи дома №27;

ул. Привокзальная, вблизи дома №6;

ул. Копылова, вблизи дома №7/2;

ул. Солидарности, вблизи дома №4;

ул. Рихарда Зорге, вблизи дома №75;

ул. Вишневского, вблизи дома №51/1.

Собственников указанных объектов власти установить установить не смогли, но они должны выполнить требование по сносу до 4 сентября. Если хозяева не сделают этого, торговые объекты демонтируют в принудительном порядке с 5 сентября 3 декабря и переместят на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.



По распоряжению главы администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани снести должны 18 объектов. В списке гаражи и бытовка по ул. Заслонова, 8 и будка охраны и хозяйственные постройки по ул. Габдуллы Тукая, 97а.



Остальные объекты — это гаражи по следующим адресам:

ул. Карима Тинчурина, 15а и 23;

ул. Татарстан, 70;

ул. Комиссара Габишева, 29;

ул. Зеленая, 11;

ул. Ботаническая, вблизи дома №17 и дома №13;

ул. Дубравная, вблизи дома №29;

ул. Хади Такташа;

ул. Подлужная, кад. №16:50:010701:14;

ул. Коротченко, вблизи дома №4;

ул. Волкова, вблизи дома №86;

ул. Галиаскара Камала, вблизи дома №42;

ул. Авангардная, вблизи дома №88;

ул. Чехова, кад. №16:50:011123:126;

ул. Рихарда Зорге, вблизи дома №113.

Неделю назад в списки самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу и перемещению, вошли торговые точки, автофургоны, голубятни и гараж. До этого казанские власти опубликовали список, куда включили 16 гаражей.



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Татьяна Демина