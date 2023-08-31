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В Казани снесут самовольно установленные гаражи и торговые объекты

09:58, 31.08.2023
В Казани снесут самовольно установленные гаражи и торговые объекты
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани утвердили новые списки самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу и перемещению. В перечень попали торговые точки,

По распоряжению заместителя руководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова снести должны девять торговых объектов по следующим адресам:

  • ул. Дементьева, вблизи дома №7б;
  • ул. Арсланова, вблизи дома №8;
  • ул. Декабристов, вблизи дома №133;
  • ул. Урицкого, вблизи дома №27;
  • ул. Привокзальная, вблизи дома №6;
  • ул. Копылова, вблизи дома №7/2;
  • ул. Солидарности, вблизи дома №4;
  • ул. Рихарда Зорге, вблизи дома №75;
  • ул. Вишневского, вблизи дома №51/1.

Собственников указанных объектов власти установить установить не смогли, но они должны выполнить требование по сносу до 4 сентября. Если хозяева не сделают этого, торговые объекты демонтируют в принудительном порядке с 5 сентября 3 декабря и переместят на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.

По распоряжению главы администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани снести должны 18 объектов. В списке гаражи и бытовка по ул. Заслонова, 8 и будка охраны и хозяйственные постройки по ул. Габдуллы Тукая, 97а.

Остальные объекты — это гаражи по следующим адресам:

  • ул. Карима Тинчурина, 15а и 23;
  • ул. Татарстан, 70;
  • ул. Комиссара Габишева, 29;
  • ул. Зеленая, 11;
  • ул. Ботаническая, вблизи дома №17 и дома №13;
  • ул. Дубравная, вблизи дома №29;
  • ул. Хади Такташа;
  • ул. Подлужная, кад. №16:50:010701:14;
  • ул. Коротченко, вблизи дома №4;
  • ул. Волкова, вблизи дома №86;
  • ул. Галиаскара Камала, вблизи дома №42;
  • ул. Авангардная, вблизи дома №88;
  • ул. Чехова, кад. №16:50:011123:126;
  • ул. Рихарда Зорге, вблизи дома №113.

Неделю назад в списки самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу и перемещению, вошли торговые точки, автофургоны, голубятни и гараж. До этого казанские власти опубликовали список, куда включили 16 гаражей.

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Татьяна Демина
БизнесРозничная торговляОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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