Bloomberg: страны G20 выработали единый подход по конфликту на Украине
Страны G20 выработали единый подход по украинскому конфликту, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника из Франции.
— Все страны G20 пришли к единому подходу относительно конфликта на Украине, — приводит RT выдержку из публикации.
В конце июля министры финансов и руководители центральных банков Группы двадцати (G20) не приняли совместное заявление из-за расхождений по украинскому кризису.
В конце августа министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о роли расширенного БРИКС в международных отношениях. Он считает, что позиции организации в G20 укрепятся:
— Будем, безусловно, координировать наши подходы с новыми членами и в ООН, и в «двадцатке» и на других международных площадках.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым