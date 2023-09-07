Bloomberg: страны G20 выработали единый подход по конфликту на Украине

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Страны G20 выработали единый подход по украинскому конфликту, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника из Франции.



— Все страны G20 пришли к единому подходу относительно конфликта на Украине, — приводит RT выдержку из публикации.

В конце июля министры финансов и руководители центральных банков Группы двадцати (G20) не приняли совместное заявление из-за расхождений по украинскому кризису.



В конце августа министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о роли расширенного БРИКС в международных отношениях. Он считает, что позиции организации в G20 укрепятся:

— Будем, безусловно, координировать наши подходы с новыми членами и в ООН, и в «двадцатке» и на других международных площадках.

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Маргарита Головатенко