Главы минфинов G20 не согласовали совместное заявление из-за разногласий по Украине

Министры финансов и руководители центральных банков Группы двадцати (G20) не приняли совместное заявление из-за расхождений по украинскому кризису, сообщила на брифинге глава индийского Минфина Нирмала Ситараман.



— Большинство членов резко осудили войну на Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие недостатки в мировой экономике, ограничивая рост, увеличивая инфляцию, нарушая цепочки поставок, усиливая энергетическую и продовольственную нестабильность и повышая риски для финансовой стабильности, — приводит ТАСС выдержку из итогового документа.

На предыдущей встрече глав минфинов и центробанков Группы двадцати совместное заявление было принято кроме пунктов, которые касались осуждения действий России на Украине — их не поддержали участники от Москвы и Пекина.



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Маргарита Головатенко