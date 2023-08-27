Сергей Лавров: «Будем координировать наши подходы с новыми членами БРИКС в ООН»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о роли расширенного БРИКС в международных отношениях. Он считает, что позиции организации в G20 укрепятся.

— Будем, безусловно, координировать наши подходы с новыми членами и в ООН, и в «двадцатке» и на других международных площадках, — ответил дипломат на вопрос журналиста в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

Лавров подчеркнул, что БРИКС не ставит своей целью кого-либо ущемить. Все проекты организации направлены на взаимовыгодное сотрудничество и не направлены против кого-либо.

На днях глава внешнеполитического ведомства гарантировал, что саммит БРИКС в Казани в 2024 году пройдет с успехом. Он состоится в столице Татарстана в октябре следующего года. Конкретные сроки пока не определены.

Члены организации согласовали список приглашенных государств: в него вошли Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Они станут полноформатными членами БРИКС с 1 января 2024 года.

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Айрат Назипов