Муфтий Татарстана пригласил на учебу в медресе республики соотечественников из Донбасса

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Председатель Духовного управления мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин посетил с рабочей поездкой Мариуполь. Во время визита он пригласил соотечественников из ЛНР и ДНР на учебу в медресе Татарстана, информирует сайт ДУМ республики.

Также муфтий региона побывал на торжественной церемонии открытия Мариупольской соборной мечети, которая пострадала в результате боевых действий. Она открылась после завершения восстановительных и ремонтных работ. Камиль хазрат Самигуллин передал для библиотеки мечети книги, выпущенные на русском и татарском языках.

Еще представитель Татарстана встретился с главой ДУМ ДНР Рашидом хазратом Брагиным. Они обсудили нехватку кадров и проблемы местных мусульман.

В ноябре прошлого года вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что трехлетний план восстановления Мариуполя вполне реально выполнить за 2 года. Он подчеркнул, что на восстановление городов в Луганской и Донецкой народных республиках потребуется более 223 млрд рублей.

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Айрат Назипов