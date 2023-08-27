Главный тренер «Нефтехимика»: «Моя задача — выиграть Кубок Гагарина»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказал о задачах на новый сезон КХЛ. Наставник «волков» рассчитывает выиграть Кубок Гагарина.

— Моя задача — выиграть Кубок Гагарина вместе «Нефтехимиком». Уверен, если будут необходимые условия, нам это будет по силам. Мы соберем команду и добьемся этой цели. В качестве игрока я дважды побеждал в Евролиге и Континентальном кубке. Знаю, насколько приятно пить шампанское из выигранного кубка. Оно имеет неповторимый вкус. Поэтому я поставил перед собой задачу выиграть Кубок Гагарина, — сказал он в интервью AllHockey.

Он подчеркнул, что у команды не будет времени на раскачку. Его подопечные должны играть на максимуме своих возможностей с первого до последнего матча.

realnoevremya.ru/Айрат Назипов (архив)

На Кубке Блинова хоккеисты «Нефтехимика» проиграли все четыре матча. В последней игре предсезонного турнира «волки» уступили «Барысу» со счетом 1:3.



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Айрат Назипов