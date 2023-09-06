Объем ФНБ России достиг 13,7 трлн рублей
Объем средств Фонда национального благосостояния России на 1 сентября составил 13,7 трлн рублей или 9,1% прогнозируемого российского ВВП. Такие данные приводит Минфин.
— На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено: 5 224,6 млн евро, 279 773,7 млн китайских юаней, 508 265,3 кг золота в обезличенной форме, 6 775,9 млн рублей, — сказано в сообщении.
На 1 сентября объем ликвидных активов ФНБ составил 7,251 трлн рублей.
Напомним, Банк России намерен продать иностранную валюту в общем объеме на 150 млрд рублей с 14 по 22 сентября. В ЦБ указывали, что временно ускорят проведение ранее анонсированных операций по зеркалированию сделок, которые связаны с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в первом полугодии 2023 года.
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