Банк России с 14 по 22 сентября продаст валюту на 150 млрд рублей

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Банк России с 14 по 22 сентября продаст иностранную валюту в общем объеме на 150 млрд рублей, сообщает регулятор.



— Таким образом, ежедневный объем данных операций Банка России составит в этот период 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей, — указано в сообщении.

ЦБ указывает, что временно ускорит проведение ранее анонсированных операций по зеркалированию сделок, которые связаны с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в первом полугодии 2023 года.

Корректировка дневного объема операций обусловлена предстоящим погашением валютного выпуска еврооблигаций РФ 16 сентября.

Курс доллара на Мосбирже 6 сентября впервые с 15 августа превышал 98 рублей. По данным на 07.00 мск, доллар рос на 0,2%, до 98,1 рубля, к 07.04 вырос до 98,23 рубля (+0,33%).

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Маргарита Головатенко