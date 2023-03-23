В Татарстане проведут капитальный ремонт пяти детских садов за 195 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Как выяснило «Реальное время», власти Татарстана выделят чуть более 195 млн рублей на капитальный ремонт пяти детских садов республики. Помимо общестроительных работ в самих зданиях для учреждений также благоустроят окружающую территорию, закупят новую мебель и инвентарь. Завершить их полное обновление планируется к декабрю текущего года.

Согласно проектной документации, подрядчику предстоит провести на объектах комплекс отделочных работ, замену кровли и перил, а также прокладку нового водопровода и канализации.

Больше всего средств будет потрачено на капремонт детского сада №82 «Подсолнушек» в Набережных Челнах, а именно 142,4 млн рублей. Вторым по стоимости работ станет детсад № 260 комбинированного вида в Вахитовском районе Казани за 17,6 млн. Третьим идет сад «Аленушка» в селе Шапши Высокогорского района — 16,5 млн рублей.

Также в список входят детский сад №377 и сад №171 в Советском районе все той же столицы Татарстана — оба по 9 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в этом месяце министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что в 2023-м году планируется обновить 8 детских садов и 42 школы.

Кроме того, по словам Айзатуллина, в 143 школах будут отремонтированы пищеблоки и в двух — спортзалы. Кроме того, в звене среднего профессионального образования обновят 9 ресурсных центров и 4 общежития. В ряде объектов ремонтные работы уже стартовали, подчеркнул министр.

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Максим Кокунин