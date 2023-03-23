В Татарстане проведут капитальный ремонт пяти детских садов за 195 млн рублей
Как выяснило «Реальное время», власти Татарстана выделят чуть более 195 млн рублей на капитальный ремонт пяти детских садов республики. Помимо общестроительных работ в самих зданиях для учреждений также благоустроят окружающую территорию, закупят новую мебель и инвентарь. Завершить их полное обновление планируется к декабрю текущего года.
Согласно проектной документации, подрядчику предстоит провести на объектах комплекс отделочных работ, замену кровли и перил, а также прокладку нового водопровода и канализации.
Больше всего средств будет потрачено на капремонт детского сада №82 «Подсолнушек» в Набережных Челнах, а именно 142,4 млн рублей. Вторым по стоимости работ станет детсад № 260 комбинированного вида в Вахитовском районе Казани за 17,6 млн. Третьим идет сад «Аленушка» в селе Шапши Высокогорского района — 16,5 млн рублей.
Также в список входят детский сад №377 и сад №171 в Советском районе все той же столицы Татарстана — оба по 9 млн рублей.
Напомним, в этом месяце министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что в 2023-м году планируется обновить 8 детских садов и 42 школы.
Кроме того, по словам Айзатуллина, в 143 школах будут отремонтированы пищеблоки и в двух — спортзалы. Кроме того, в звене среднего профессионального образования обновят 9 ресурсных центров и 4 общежития. В ряде объектов ремонтные работы уже стартовали, подчеркнул министр.
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