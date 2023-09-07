Новый вариант коронавируса вызовет подъем заболеваемости в России

Новый субвариант коронавируса «Пирола» вызовет повышение уровня заболеваемости в России совместно с вариантом «Эрис». Об этом рассказал «Газете.Ru» академик РАН, вирусолог Сергей Нетесов.



Существует до 36 новых мутаций «Пиролы», известной с научной точки зрения как вариант BA.2.86. Новый штамм может стать родоначальником нового семейства субвариантов после «омикрона» и начать доминировать в Европе.

realnoevremya.ru (архив)

Нетесов отметил, что «Эрис» и «Пирола» вызовут подъем заболеваемости также в России.

— У коронавируса подъем обычно бывает вызван новым вариантом. Если человек не болел последние полтора года, — он точно находится в зоне риска. Но уже два варианта могут быть причинами подъема: «Эрис» и «Пирола», — подчеркнул он.

Напомним, за неделю с 28 августа по 3 сентября коронавирус выявили у 5 217 россиян. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 22 995 765 случаев COVID-19.

В Татарстане за этот же период коронавирус обнаружили у 54 человек. Всего в республике с начала пандемии зафиксировали 206 869 случаев COVID-19.

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Галия Гарифуллина