В Татарстане завершили расследование дела по факту смертельной аварии на железной дороге

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане завершили расследование уголовного дела против машиниста и составителя поездов по факту смертельной аварии 12 ноября 2021 года, сообщили в Центральном МСУТ СКР.



Дело возбудили по ч. 2 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанными соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, причинение крупного ущерба, смерть человека.

Маневровый состав из семи груженых вагонов с грузом пропан-бутана и тепловоза двигался вагонами вперед на железнодорожном переезде в Московском районе Казани, расположенном на пересечении с автомобильной дорогой в поселок Николаевский. Состав наехал на грузовой самосвал FAW, пересекающий железнодорожные пути.

Составитель поездов на подножке вагона погиб, а водитель грузовика получил тяжкий вред здоровью. Из-за повреждения транспортных средств и грузов был причинен ущерб на общую сумму более 12 миллионов рублей.

СК установил: обвиняемые нарушили технологию проведения маневровых работ. Они знали о неисправности светофорной сигнализации. При приближении состава к переезду в нарушение правил обвиняемые двигались с превышением допустимой скорости и не остановили состав.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. С учетом гибели одного из обвиняемых и несогласия его родственников с прекращением на стадии следствия уголовного дела по этому основанию, оно направлено в суд для принятия решения.

В адрес контролирующих ведомств и руководству железной дороги направили представления об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.

В июле Татарская транспортная прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности при содержании полосы отвода железнодорожного пути Горьковской железной дороги, граничащей с землями лесного фонда.

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Маргарита Головатенко