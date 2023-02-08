В Госдуме предложили сделать бесплатным проезд по трассам для ветеранов и инвалидов боевых действий

Депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить ветеранов и инвалидов боевых действий от оплаты за проезд по платным трассам. Об этом сообщает RT.

По словам депутата, ветераны — это категория граждан, которая, рискуя жизнью, проявила личное мужество с целью защиты интересов российского государства и общества.

Для их поддержки предусмотрено множество льгот. Однако следует ввести меры и для проезда данной категории по платным трассам.

— В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в ст. 41 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части освобождения легковых автомобилей ветеранов и инвалидов боевых действий от взимания платы при пользовании платными трассами, — приводит издание текст обращение парламентария.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В ноябре 2022 года в Госдуме предложили признать ветеранами и инвалидами боевых действий добровольцев и военнослужащих народных милиций Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), участвующих в защите Донбасса с 2014 года, обращение президенту России Владимиру Путину направил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.



Он отмечает, что сейчас этот статус устанавливается для сотрудников правоохранительных органов и силовых структур, выполняющих задачи в ходе военной операции с 24 февраля 2022 года.

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Елизавета Пуншева