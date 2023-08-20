Число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, выросло в Татарстане на 18,6%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в январе — июле 2023 года количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,6%. Такие данные приводит МВД России.

Татарстан вошел в число российских регионов с приростом выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Выше он оказался лишь в Белгородской области (+100%), в Костромской области (+53,2%), в Хакасии (+48,3%), в Пензенской области (+32,6%), в Сахалинской области (+27,7%), в Калужской области (+25,6%), в Воронежской области (+24,5%) и в Адыгее (+23,3%).

Десятку регионов-лидеров по приросту зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, замкнула Владимирская область. В январе — июле 2023 года таких деяний там оказалось на 16,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, всего за январь — июль 2023 года в Татарстане зарегистрировали 32 410 преступлений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 3%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина