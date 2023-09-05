Россия и Мьянма возобновили авиасообщение спустя 30 лет
Авиасообщение между Россией и Мьянмой возобновилось после 30-летнего перерыва. Об этом информирует Росавиация.
Первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International прибыл сегодня в Новосибирск. Самолет выполнил полет по маршруту Янгон — Мандалай — Новосибирск.
Мьянма стала 38-й страной, с которой у России есть прямое авиасообщение.
Напомним, с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024-го для россиян, желающих посетить Мьянму с туристическими или деловыми целями, разрешен безвизовый въезд на срок до 30 дней через международные аэропорты Янгона, Мандалая и Нейпьидо. Кроме того, граждане России могут также оформить специальную туристическую визу. Она действует до 6 месяцев, в течение которых суммарный срок пребывания в Мьянме может составлять до 30 дней в случае оформления двукратной визы и до 90 дней — многократной.
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