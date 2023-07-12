Мьянма разрешила россиянам въезжать в страну без визы на 30 дней

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 1 июля 2023 года по 30 июня 2024-го для россиян, желающих посетить Мьянму с туристическими или деловыми целями, разрешен безвизовый въезд на срок до 30 дней через международные аэропорты Янгона, Мандалая и Нейпьидо. Об этом сообщает консульский департамент МИД России.

В ведомстве добавили, что с июля граждане России могут также оформить специальную туристическую визу. Она действует до 6 месяцев, в течение которых суммарный срок пребывания в Мьянме может составлять до 30 дней в случае оформления двукратной визы и до 90 дней — многократной.

Визу выдают на основании бронирования места в отеле из единого перечня, утвержденного Министерством отелей и туризма Республики Союз Мьянма.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В марте российское правительство утвердило список из 19 государств, граждане которых имеют право получить визу на основании подтверждения брони в отеле. В этом перечне была и Мьянма.



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Айрат Назипов