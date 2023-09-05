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Ежегодное послание Рустама Минниханова Госсовету Татарстана пройдет 14 сентября

20:36, 05.09.2023
Ежегодное послание Рустама Минниханова Госсовету Татарстана пройдет 14 сентября
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратится к Госсовету республики 14 сентября. Дату мероприятия утвердил президиум парламента.

Предварительно, послание начнется 14 сентября в 10:00. Затем состоится 47-е заседание Госсовета, которое стартует в 12:00.

В прошлом году ежегодное послание Рустама Минниханова к Госсовету республики состоялось 20 октября. Мероприятие прошло в рамках заседания парламента в Большом Государственном концертном зале имени С. Сайдашева.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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