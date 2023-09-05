Татарстанцы задолжали за тепло 189 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По состоянию на 1 июля 2023 года татарстанцы недоплатили за тепло 189 млн рублей. Дебиторская задолженность выросла с начала года на 8,7 млн рублей, сообщили на заседании совета директоров АО «Татэнерго».

При этом удалось добиться снижения объемов просроченной задолженности потребителей тепловых ресурсов к аналогичному периоду прошлого года на 123 млн рублей. Благодаря работе с населением, за год просроченная задолженность снизилась на 137 млн рублей.

Председатель совета директоров компании и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин призвал обратить внимание на необходимость активизировать работу с населением, шире применять методы стимулирования погашения долгов и добиваться дальнейшего сокращения объемов просроченной дебиторской задолженности за тепло.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На конец лета к новому отопительному сезону в Татарстане было подготовлено 3 169 котельных, или 98% от их общего количества. Паспорта готовности получили 93% многоквартирных домов Татарстана. Это 16 508 объектов.

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Айрат Назипов