Генпрокуратура признала нежелательной деятельность американской Wild Salmon Center

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Генеральная прокуратура признала деятельность американской неправительственной организации Wild Salmon Center (WSC) нежелательной в России, сообщает RT.



Организация декларирует такую цель, как «сохранение тихоокеанского лосося». Однако, как отмечают в надзорном ведомстве, фактически WSC используют как прикрытие для проектов, направленных на сковывание экономического развития России.

В начале июля Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность международной организации Human Rights House Foundation из Норвегии. Там добавили, что «провокационная информационная повестка НПО нацелена на политическую и экономическую изоляцию России на международной арене».

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Маргарита Головатенко