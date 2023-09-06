В Белоруссии состоятся Дни культуры Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

C 11 по 14 сентября в Белоруссии состоятся Дни культуры Татарстана. В рамках события будут открыты выставочные проекты, пройдут концерты с участием ведущих артистов Татарстана и круглый стол по теме «Создание условий для развития народных ремесел», сообщает пресс-служба Министерства культуры Татарстана.

На концерте мастеров искусств выступят Государственный камерный хор Татарстана под управлением заслуженного деятеля искусств республики Миляуши Таминдаровой, Государственный ансамбль фольклорной музыки Татарстана и Оркестр народных инструментов «Казан нуры».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Кроме того, состоится встреча руководства учреждений народного творчества и будет подписано соглашение о сотрудничестве между Национальным музеем Республики Татарстан и Национальным историческим музеем Республики Беларусь. Национальной библиотеке Белоруссии передадут в дар книги об истории, культуре и искусстве Татарстана.

Напомним, в августе прошлого года Казань приняла эстафету Дней культуры Белоруссии в России. Тогда в столице Татарстана состоялись концерты мастеров искусств Республики Беларусь, выставка «Неглюбская текстильная традиция» и экспозиция работ белорусских художников «С доброй вестью».



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Галия Гарифуллина