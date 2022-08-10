Казань и Йошкар-Ола примут эстафету Дней культуры Белоруссии в России

Дни культуры Белоруссии в России, открывшиеся в начале июня в Москве, также пройдут в Казани и Йошкар-Оле с 16 по 30 августа, сообщили в пресс-службе Минкультуры.

Так, 17 и 18 августа состоятся концерты мастеров искусств Республики Беларусь — они пройдут в Марийском государственном академическом театре оперы и балета имени Эрика Сапаева и Казанском академическом русском Большом драматическом театре имени В.И. Качалова. В открытии примет участие министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич.

В фойе театров в эти же дни развернут выставки «Неглюбская текстильная традиция». С 18 по 30 августа в музеях А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина Национального музея Татарстана будет открыта выставка работ участников международного пленэра, посвященного 140-летию со дня рождения народных поэтов Беларуси Янки Купалы и Якуба Коласа. В эти же дни в Музее Янки Купалы Нацмузея Татарстана развернут экспозицию белорусских художников «С доброй вестью».

Фото: culture.gov.ru

В Казани должны состояться показы белорусских кинофильмов — «Судьба диверсанта» и «Подрыв».

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Маргарита Головатенко