На строительство индивидуальных жилых домов в Кукморском районе потратят 26,7 миллиона рублей

В 2023 году на строительство жилых зданий в Кукморе потратят 26,7 миллиона рублей. Работы должны быть закончены не позднее 30 ноября, следует из тендера, размещенного на сайте госзакупок.



Индивидуальные жилые дома будут построены в деревнях Балды-Кня и Каенлык, селах Березняк, Большой Кукмор, Вахитова, Нырья и Село-Чура.

Площади домов составят 61, 72, 90 и 126 квадратных метров. Все здания будут одноэтажными, в них предусмотрено не менее трех комнат. Стоимость одного дома варьируется от 2,6 миллиона рублей до 4,7 миллиона рублей.

Заказчиком выступает Исполнительный комитет Кукморского муниципального района.

realnoevremya.ru (архив)

Гарантии качества выполненных работ будут предоставлены на 5 лет с даты постановки объектов на кадастровый учет.

Напомним, в Татарстане план строительства жилья выполнен на 87,8% — это 2 млн 721 тыс. квадратных метров. Сданы 142 многоквартирных дома общей площадью 1 млн 149 тыс. кв. метров, что составляет 80,5% от запланированных годовых показателей. В высокой степени готовности находятся 20 из 55 строящихся домов.

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Галия Гарифуллина