Казань выделит на санитарно-противоэпидемические мероприятия 2,3 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году в Казани запланировано проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий. На эти цели из городского бюджета выделят 2,3 млн рублей, выяснило «Реальное время».

От подрядчика требуется проводить исследования воды централизованного водоснабжения (колонки, водопроводные краны, скважины), продуктов питания и смывов в очагах инфекционных заболеваний, а еще дезинфицирующих средств, воздуха помещений стерилизаторов. Также необходимо проводить бактериологические исследования населения, в том числе контактных лиц, исследования зоопаразитологического материала и исследования на COVID-19.

Контракт также предусматривает проведение исследований лекарственных форм, дистиллированной воды, сухих лекарственных препаратов для изготовления растворов и глазных капель.



Подрядчик должен оказывать услугу ежедневно с момента заключения контракта и до конца 2023 года. Мероприятия необходимо проводить по распоряжениям или предписаниям Управления Роспотребнадзора по Татарстану или по экстренным извещениям лечебно-профилактических учреждений Казани.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Заказчик — Комитет внешнего благоустройства Казани. Подать заявку можно до 10 апреля. Итоги подведут спустя два дня, 12 апреля.

В прошлом году в Татарстане планировали увеличить затраты на противоэпидемические мероприятия — до 18,21 рубля на человека.



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Маргарита Головатенко