Казань выделит на санитарно-противоэпидемические мероприятия 2,3 млн рублей
В 2023 году в Казани запланировано проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий. На эти цели из городского бюджета выделят 2,3 млн рублей, выяснило «Реальное время».
От подрядчика требуется проводить исследования воды централизованного водоснабжения (колонки, водопроводные краны, скважины), продуктов питания и смывов в очагах инфекционных заболеваний, а еще дезинфицирующих средств, воздуха помещений стерилизаторов. Также необходимо проводить бактериологические исследования населения, в том числе контактных лиц, исследования зоопаразитологического материала и исследования на COVID-19.
Контракт также предусматривает проведение исследований лекарственных форм, дистиллированной воды, сухих лекарственных препаратов для изготовления растворов и глазных капель.
Подрядчик должен оказывать услугу ежедневно с момента заключения контракта и до конца 2023 года. Мероприятия необходимо проводить по распоряжениям или предписаниям Управления Роспотребнадзора по Татарстану или по экстренным извещениям лечебно-профилактических учреждений Казани.
Заказчик — Комитет внешнего благоустройства Казани. Подать заявку можно до 10 апреля. Итоги подведут спустя два дня, 12 апреля.
В прошлом году в Татарстане планировали увеличить затраты на противоэпидемические мероприятия — до 18,21 рубля на человека.
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