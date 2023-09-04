Главный тренер «Ак Барса» похвалил своих хоккеистов за проявленный характер

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов похвалил своих подопечных за то, что они переломили ход встречи с челябинским «Трактором». Команда одержала волевую победу, проигрывая в две шайбы по ходу игры.

— Хорошая работа. Ребята стали правильно играть, выполнять задание, но тут и вопрос характера — они его проявили. У ребят есть амбиции, и они молодцы в этом плане, — передает слова наставника клубная пресс-служба.

Наставник подчеркнул, что хоккеисты «Трактора» играли «хорошо» и «агрессивно». Но «барсам» удалось перестроить игру и добиться положительного для себя результата, добавил Билялетдинов.

Еще тренер прокомментировал постоянные удаления своих подопечных. Наставник пообещал с этим бороться.

— Бывают оправданные и неоправданные удаления, хотя это, конечно, никого не интересует. Это невнимательность, лишние эмоции. Нужно привыкать, правильно играть, сдерживать себя, — сказал собеседник.

«Ак Барс» одолел «Трактор» на своем льду со счетом 5:3. Решающий вклад в победу внес Дмитрий Яшкин, который сначала сравнял счет, а затем вывел татарстанскую команду вперед. Также за «барсов» отличились Дмитрий Кагарлицкий, Артем Лукоянов и Александр Радулов.

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Айрат Назипов