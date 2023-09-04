Президент России присвоил госнаграду руководителю пресс-службы раиса Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин присвоил государственную награду руководителю пресс-службы раиса Татарстана Лилии Галимовой и заместителю министра финансов республики Алле Анфимовой. Указ опубликован на сайте Кремля.

Представительницы Татарстана будут награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Они получат ее за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

В начале августа государственных наград России были удостоены четверо татарстанцев. В сентябре прошлого года государственные награды России присвоили семерым жителям республики.

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Айрат Назипов