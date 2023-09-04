«Ак Барс» объявил состав на матч с «Трактором»
Казанский «Ак Барс» объявил состав на первый домашний матч регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023/24. Сегодня «барсы» примут на своем льду челябинский «Трактор». Матч начнется в 19.30.
Состав казанской команды выглядит следующим образом:
- вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов);
- Дмитрий Юдин — Даниил Журавлев, Кирилл Петров — Илья Сафонов (а) — Александр Радулов (к);
- Кирилл Адамчук — Никита Лямкин, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Дмитрий Яшкин;
- Кристиан Хенкель — Константин Лучевников, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Дамир Жафяров;
- Семен Терехов — Никита Евсеев, Артем Лукоянов — Дмитрий Кателевский — Никита Дыняк.
В первом матче сезона 2023/24 «Ак Барс» обыграл столичный ЦСКА. Игра завершилась со счетом 2:5 в пользу подопечных Зинэтулы Билялетдинова. Шайбами у казанцев отметились Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Яшкин, Никита Дыняк, Александр Радулов и Вадим Шипачев.
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