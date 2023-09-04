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«Ак Барс» объявил состав на матч с «Трактором»

18:42, 04.09.2023
«Ак Барс» объявил состав на матч с «Трактором»
Фото: realnoevremya.ru/Айрат Назипов (архив)

Казанский «Ак Барс» объявил состав на первый домашний матч регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023/24. Сегодня «барсы» примут на своем льду челябинский «Трактор». Матч начнется в 19.30.

Состав казанской команды выглядит следующим образом:

  • вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов);
  • Дмитрий Юдин — Даниил Журавлев, Кирилл Петров — Илья Сафонов (а) — Александр Радулов (к);
  • Кирилл Адамчук — Никита Лямкин, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Дмитрий Яшкин;
  • Кристиан Хенкель — Константин Лучевников, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Дамир Жафяров;
  • Семен Терехов — Никита Евсеев, Артем Лукоянов — Дмитрий Кателевский — Никита Дыняк.

В первом матче сезона 2023/24 «Ак Барс» обыграл столичный ЦСКА. Игра завершилась со счетом 2:5 в пользу подопечных Зинэтулы Билялетдинова. Шайбами у казанцев отметились Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Яшкин, Никита Дыняк, Александр Радулов и Вадим Шипачев.

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Айрат Назипов
СпортХоккей Татарстан

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