Представитель Минэнерго Казахстана: «Взаимодействие с СИБУРом даст хороший эффект для развития нефтегазохимии»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Казаньоргсинтез»

Делегация из Казахстана, прибывшая на Татарстанский нефтегазохимический форум, с партнерским визитом посетила ПАО «Казаньоргсинтез». С производством ознакомились директор департамента нефтегазохимии и технического регулирования Министерства энергетики Казахстана Уалихан Избасканов, управляющий директор Samruk-Kazyna Ondeu Жандос Оразалиев и директор департамента нефтегазового актива АО «Самрук-Казына» Иван Коротков.

— Татарстан динамично развивает нефтегазохимию. «Казаньоргсинтез» — один из флагманов, который мы хотели посетить. Приехать на нефтегазохимический форум и не побывать на «Казаньоргсинтезе» было бы большой ошибкой, — подчеркнул Уалихан Избасканов во время осмотра установки изопропилбензола, недавно модернизированной и введенной в эксплуатацию с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова и председателя Совета директоров СИБУРа Леонида Михельсона.

В Казахстане уже успешно функционирует завод по производству пропилена мощностью 500 тыс. тонн в год. В планах реализация совместного с СИБУРом проекта по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год.

— Мы заинтересованы в изучении подобных проектов: как все устроено, какие технологии используются. Нас впечатлили возможности развивающейся в стране науки, позволяющей успешно справляться своими силами с санкционными ограничениями в доступе к технологиям. Взаимодействие с вами дало бы нам хороший эффект для развития нефтегазохимии, — отметил Уалихан Избасканов.

Гости внимательно выслушали информацию о ходе модернизации реактора «В». Его планируется ввести в эксплуатацию уже в IV квартале будущего года.

— Впечатлила модернизация, которая происходит, и то, как ребята справляются собственными силами с встречающимися производственными проблемами. Есть хорошие наработки и с точки зрения экологии, — поделился Жандос Оразалиеев.

Под впечатлением от увиденного остался и Иван Коротков:

— Обратил внимание на преемственность среди работников: компетентные специалисты с большим опытом работы легко и доступно могут рассказать о своей деятельности. Многое говорят о необходимости видения непрерывного совершенствования и улучшения. А здесь не говорят, а реализуют это. Есть видение по источникам сырья, куда нужно расти, в чем совершенствоваться. Приятно, что большое внимание уделяется экологии. Ждем запуска совместного проекта в Казахстане. Надеемся, что лучшие технологии, лучшие практики СИБУРа будут применены в нашем проекте по полипропилену и в будущем по полиэтилену, — отметил он.

Реклама ПАО «Казаньоргсинтез».