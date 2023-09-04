Новый закон о занятости могут принять до конца года

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Проект новой редакции закона о занятости населения России могут принять до конца текущего года, сообщил министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков.



Документ принят в марте в первом чтении. Он упорядочивает нынешние нормы законодательства о занятости и закрепляет новые меры поддержки некоторых категорий граждан, в том числе бывших участников СВО.

— Работа выходит на финишную прямую, в первом чтении законопроект был принят в весеннюю сессию. По тем планам, которые сейчас рассматриваются, он должен быть до конца года принят, — приводит ТАСС слова Котякова.

Министр отметил, что необходимость подготовки новой редакции закона связана со стремительной трансформацией рынка и серьезными вызовами, формирующимися для работодателей. Речь идет о развитии форм дистанционной занятости, платформенной занятости и института самозанятых.

— Мы четко видим, что дистанционная форма занятости будет превалировать, она все больше будет вынуждать работодателей переходить к гибкому формату регулирования трудовых отношений. Развитие платформ как одного из институтов рынка труда также требует законодательной регуляторики.

В России производственная занятость снизилась с 34,4% в 2007 году до 28,9% в 2022 году. В течение последних 15 лет наблюдалась устойчивая тенденция, по которой граждане переходили из производственного сектора в сектор услуг.

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Маргарита Головатенко