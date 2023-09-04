Сбербанк в Татарстане провел цикл образовательных мероприятий в преддверии Дня знаний

Сотрудники Татарстанского отделения Сбера провели уроки финансовой грамотности для детей, а также познакомили с профессией банкира. Мероприятия прошли в рамках «Недели знаний со Сбером», где все желающие смогли прослушать полезные лекции, принять участие в мастер-классах и тематических квизах.

В сентябре компания традиционно проводит просветительские мероприятия для школьников и студентов. Руководители на регулярной основе проводят интерактивные лекции, ESG-уроки, а также рассказывают о карьерных возможностях в банке.

Помимо образовательных инициатив, уделяется особое внимание подшефным детским домам и интернатам. Силами сотрудников банка были собраны канцелярские товары для будущих первоклассников и переданы в благотворительный фонд. А на территории Дербышкинского дома-интерната ребята провели яркое мотошоу для его воспитанников.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан»:

«Данные мероприятия — часть корпоративной социальной ответственности. Передача опыта молодому поколению позволяет напрямую контактировать с участниками, что помогает глубже понять интересы и стремления молодежи. Нам очень важно развивать в них цифровые навыки и помогать осваивать актуальные профессии».

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