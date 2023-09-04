В Зеленодольске на пожаре погиб мужчина

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Зеленодольске на пожаре 4 сентября погиб мужчина 1992 года рождения. Возгорание произошло в пятиэтажном жилом доме по ул. В. Хазиева, д.7, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.



Горела трехкомнатная квартира на пятом этаже, площадь пожара составила 6 кв. м. С помощью маски спасаемого по лестнице пожарные спасли из горящей квартиры двух человек.

Всего для ликвидации пожара от РСЧС привлекли 34 человека и десять единиц техники, в том числе от МЧС России 18 человек и четыре единицы техники. Причину пожара предстоит установить.

По данным на конец августа, с начала 2023 года в Татарстане на пожарах погибли 82 человека, из них — семь детей. Травмы различной степени тяжести на пожарах получили 135 человек. Еще 235 татарстанцев удалось спасти.



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Маргарита Головатенко