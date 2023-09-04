Фонд капремонта многоквартирных домов Татарстана пополнят за счет продажи неиспользованных материалов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Госсовет Татарстана был внесен законопроект, утверждающий изменения в организацию проведения капремонта общего имущества в многоквартирных домах Татарстана. Согласно ему, средства от реализации товаров, которые были закуплены для проведения работ, но не были использованы, будут направляться в фонд капитального ремонта.

Речь идет о реализации региональным оператором строительных материалов и оборудования, в том числе высокотехнологичного, которые были необходимы для оказания услуг и выполнения работ, но не были использованы. В случае принятия этого закона деньги, вырученные от продажи этих товаров, будут включены в состав средств, образующих фонд капитального ремонта.

— Закупка региональным оператором товаров, а также реализация закупленных и не использованных на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме товаров будут осуществляться в порядке, установленном правительством Российской Федерации, — уточняется в законопроекте.

Также законопроектом предлагается закрепить право на принятие решения о наделении регионального оператора этими полномочиями за Кабинетом министров республики. Автором данной инициативы является депутат Госсовета Татарстана Александр Тыгин.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в конце прошлого месяца сообщалось, что программа капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнена на 95%. Полностью завершены работы на 373 объектах. За август строители завершили работы в 154 многоквартирных домах. В этом году в программе капремонта не участвовали три муниципалитета. Это Алькеевский, Кайбицкий и Черемшанский районы Татарстана. Как рассказывал в мае гендиректор Фонда жилищно-коммунального хозяйства республики Айрат Абузяров, неучастие некоторых муниципалитетов в программе связано с отсутствием необходимых на это денег.

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Максим Кокунин