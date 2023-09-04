Дилеры рассказали о влиянии логистического кризиса на авторынок

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На российском рынке наблюдается логистический кризис, который привел к перебоям с поставками машин дилерам. Проблема касается как отечественного АвтоВАЗа, так и китайских марок, сообщили эксперты, опрошенные агентством «Автостат».



Причин для логистического кризиса несколько — это дефицит грузового транспорта и водителей на рынке и таможенные ограничения или задержки на границе, прокомментировал генеральный директор ГК «Башавтоком» Сергей Буранов.

Директор по развитию сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский отмечает, что наиболее устойчивыми стали регионы, где есть обратная загрузка автовоза.

— Доступность автомобилей сейчас ниже средних значений, рынок начал движение вверх, склады пополняются с большой инерцией. Если нормой можно считать складской запас на 2 месяца торговли, то сейчас этот коэффициент укладывается в 1,5. Причина не всегда кроется в физическом дефиците машин, при сильных курсовых колебаниях импортеры зачастую придерживают отгрузки, чтобы окончательно разобраться в цене на инвойс. Такие решения занимают время, что усиливает настроения дефицита, — рассказал заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Ренат Тюктеев.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Показатель месячных продаж легковых автомобилей, по сравнению с декабрем 2021 года, сократился на 50,2%, упав до 64 072 штук. Общее снижение продаж год к году достигло отметки в 58,8%.



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Маргарита Головатенко